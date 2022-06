CM.IT | Cambiaso-Juventus, oggi l’incontro decisivo per Dragusin

Oggi sarà una giornata importante per Cambiaso alla Juventus, anche Dragusin nell’operazione: le ultime di Calciomercato.it

I bianconeri sono scatenati sul mercato: dopo aver definito l’operazione Di Maria, ora sono pronti ad accogliere anche Andrea Cambiaso.

La giornata di oggi potrebbe essere decisiva in questo senso. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, gli accordi con il Genoa sono praticamente definiti e si potrebbe arrivare molto presto alla chiusura. Come anticipato nei giorni scorsi, nell’operazione con i rossoblù verrà inserito Radu Dragusin come contropartita tecnica.

Oggi l’entourage di #Dragusin incontrerà il #Genoa per definire la trattativa che lo porterà, a meno di intoppi, in rossoblu a titolo definitivo per 5 mln €. Percorso inverso per #Cambiaso: conguaglio di 3 mln dalla #Juventus per l’esterno @calciomercatoit Giornata importante — Alessio Lento (@alessio_lento) June 28, 2022



Come raccolto dalla nostra redazione, oggi l’entourage di Dragusin incontrerà il Genoa per definire l’operazione che lo porterà in Liguria a titolo definito. Il centrale verrà valutato sui 5 milioni di euro, con la Juventus che verserà un conguaglio di 3 milioni per arrivare a Cambiaso. L’esterno classe 2000 sarà un giocatore bianconero per un’operazione complessiva da 8 milioni di euro più bonus. La Juve coglie un’opportunità, considerando il fatto che il giocatore andrebbe in scadenza di contratto nel 2023. Oggi potrebbe essere già il giorno della chiusura.