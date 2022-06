CM.IT | Cambiaso-Juventus, 3 milioni e una contropartita tecnica

La Juventus sta trattando col Genoa per il polivalente esterno Andrea Cambiaso: è nel mirino anche dell’Inter e dell’Atalanta

Non solo Angel Di Maria. La Juventus sta lavorando alacremente per consegnare all’allenatore, Massimiliano Allegri, i rinforzi richiesti per andare all’assalto del Milan Campione d’Italia di Stefano Pioli.

Sulle fasce, la Juventus dovrà necessariamente, soprattutto a sinistra. A destra, infatti, dopo il rinnovo di Mattia De Sciglio fino al 2025, troviamo ancora Juan Cuadrado e Danilo (quest’ultimo utilizzabile anche come centrale difensivo). Sul lato opposto, Luca Pellegrini è dato in partenza, si è parlato anche di questo nell’incontro con l’Avvvocato Rafaela Pimenta dei giorni scorsi. Stesso discorso per Alex Sandro, se si troveranno acquirenti o si svilupperanno le condizioni giuste per un addio con formula diversa.

Così la Juventus ha messo gli occhi su un giocatore di prospettiva, ma già pronto per giocare titolare. Andrea Cambiaso ha stupito tutti lo scorso anno con la maglia del Genoa, continuando, poi, a fare molto bene anche con quella dell’Italia Under 21 di Paolo Nicolato. Sul giocatore, è forte l’interesse dell’Inter di Simone Inzaghi, come ammesso dall’agente del calciatore Giovanni Bia. Ma anche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha mosso passi concreti per il 22enne polivalente calciatore, adattabile sia a destra che a sinistra.

Juventus, per Cambiaso c’è l’offerta: la situazione

Nel frattempo, la Juventus sta trattando il calciatore col Genoa. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l’affare si aggira sugli 8 milioni di euro totali, comprensivo di una contropartita tecnica. Nello specifico, Radu Dragusin, difensore lo scorso anno tra Sampdoria e Salernitana, potrebbe trasferirsi in rossoblu a titolo definitivo per 5 milioni di euro. Dunque, aggiungendo 3 milioni cash, la società presieduta da Andrea Agnelli si accaparrerebbe Cambiaso, in scadenza di contratto nel giugno del 2023. La trattativa procede, la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva, in un senso o nell’altro.