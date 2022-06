FOTO CM.IT | Pogba e non solo: incontro a Milano con la Juventus

E’ tutto pronto per il ritorno di Pogba alla Juventus. Con Rafaela Pimenta la dirigenza bianconera ha parlato anche di altri calciatori: i dettagli

Tutto pronto per il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Stamane a Milano la dirigenza bianconera ha incontrato Rafaela Pimenta (vedi foto in basso), avvocato che dopo la morte di Mino Raiola si occupa in prima persona del centrocampista francese in scadenza il 30 giugno col Manchester United. Definiti tutti gli ultimissimi dettagli per il riapprodo del francese alla corte di Allegri.

Nell’incontro si è parlato anche del futuro di altri calciatori bianconeri che fanno parte della stessa agenzia della stessa Pimenta e di Enzo Raiola. In primis Matthijs de Ligt, per il quale è in ballo il rinnovo ma allo stesso tempo una possibile cessione. Sull’olandese sono forti i due Manchester. Poi Luca Pellegrini e Moise Kean, entrambi in uscita. Per l’attaccante è tornata in auge la possibilità di un ritorno al PSG, in cambio di Paredes.