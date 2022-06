Scambio con lo scarto di Allegri: la Juve completa il centrocampo

La Juventus è al lavoro per completare il centrocampo di Allegri: dopo Pogba, l’ultimo tassello potrebbe arrivare con uno scambio

I bianconeri stanno facendo un mercato di attese, soprattutto aspettando la decisione di Angel Di Maria: l’obiettivo è quello di accontentare tutte le richieste di Massimiliano Allegri e mettergli a disposizione la rosa che desidera.

Il reparto che ha portato i maggiori problemi negli ultimi anni è stato il centrocampo e il tecnico livornese vuole risolvere la questione una volta per tutte. Il ritorno di Paul Pogba è considerato già un grande passo in avanti, con il francese che porterà tutta la sua qualità e la capacità di servire gli attaccanti, creando occasioni pericolose. Il ‘Polpo’, però, non sarà l’unico innesto in mezzo al campo: nelle ultime giornate sta prendendo quota uno scambio che sarebbe molto gradito ad Allegri.

Calciomercato Juventus, scambio col PSG | Parte Kean, arriva Paredes

Sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ viene tratteggiato uno scenario di mercato che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane: la Juventus ed il PSG potrebbero realizzare lo scambio tra Leandro Paredes e Moise Kean. L’attaccante classe 2000 non rientra nei piani di Allegri, mentre sotto la ‘Tour Eiffel’ ha ancora diversi estimatori, e l’argentino andrà in scadenza di contratto nel 2023.

L’ex Roma tornerebbe di buon grado in Serie A e a Torino potrebbe avere anche un ruolo centrale nell’undici del tecnico livornese. Paredes potrebbe prendere posto nella cabina di regia del centrocampo bianconero, lasciando Pogba e Locatelli liberi di spaziare per il campo e spingersi in avanti. In questo momento l’argentino è in vacanza ad Ibiza insieme ad altri elementi della nazionale albiceleste tra cui… Angel Di Maria. La banda argentina potrebbe ritrovarsi a Torino al termine delle vacanze e Allegri sarebbe contento di accoglierli insieme.