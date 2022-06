CM.IT | Juventus-Di Maria, nessuno ‘sgambetto’ da Tevez

Carlos Tevez è ufficialmente il nuovo allenatore del Rosario Central: ecco come influirà sulla trattativa tra la Juventus e Di Maria

Da pochi minuti, Carlos Tevez è diventato il nuovo allenatore del Rosario Central: lo ha ufficializzato lo stesso club argentino attraverso i proprio canali. Dunque, parte subito da una panchina importante la carriera di allenatore dell’Apache.

Ma vi starete chiedendo: questo cosa c’entra con Angel Di Maria e la Juventus? È nota la volontà del ‘Fideo’, che il 30 giugno si svincolerà dal Paris Saint-Germain, di chiudere la carriera nel club rosarino, la squadra della sua città che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio che conta: prima Benfica, poi Real Madrid e Manchester United. Per finire, appunto, con i parigini. Ma prima di tornare a casa, Di Maria vuole mettersi in mostra in un campionato europeo per convincere il commissario tecnico della Nazionale Argentina, Lionel Scaloni, a convocarlo per i prossimi Mondiali in Qatar.

Ed è altrettanto noto il forte interesse della Juventus, con Massimiliano Allegri in prima persona, per l’esterno d’attacco. È stato individuato come l’uomo ideale per formare il tridente con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, quando tornerà dall’infortunio, per tornare a vincere nell’anno del centenario. La Juve aspetta, adesso, una risposta, come vi raccontiamo da tempo, dopo l’ultima proposta: sono giorni caldi su questo fronte.

Tevez al Rosario aspetta Di Maria, ma dovrà attendere

Nel frattempo, vista la mancata risposta data ai bianconeri, si era sparsa anche la voce che voleva Di Maria pronto a fare immediatamente ritorno in patria per vestire la maglia del Rosario Central. Una notizia che non trova riscontro nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it: la decisione è presa e, a meno di clamorosi colpi di scena, Di Maria giocherà in Europa nella stagione 2022/2023, prima di tornare in patria e vestire la maglia del Rosario Central dall’estate del prossimo anno. Nel frattempo, come detto, sono i giorni dell’attesa per la Juventus che aspetta, con fiducia, la decisione del calciatore.