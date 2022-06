Tevez, UFFICIALE: al via la carriera da allenatore

Ora è arrivata l’ufficialità: al via la prima avventura da allenatore per Carlitos Tevez

Dopo tanti anni di dominio in Europa tra City, United e Juventus, Tevez è tornato in patria nel suo Boca Juniors, dove tutto era iniziato. Cinque stagioni a Buenos Aires, intervellate da un’esperienza allo Shanghai Shenhua, lo hanno consacrato a vera e propria divinità tra le fila degli Xeneizes. Il suo ritiro dal calcio ha lasciato un grande vuoto nel mondo argentino, ma ora Tevez è pronto a rimettersi in gioco.

Qualche settimana fa l’ex numero dieci della Juventus aveva annunciato di voler intraprendere la carriera da allenatore. Oggi è arrivato l’annnuncio ufficiale: Carlitos Tevez comincerà la sua nuova vita con il Rosario Central, altra squadra storica del calcio argentino.

Tevez riparte da Rosario: sarà l’allenatore del Central

A dare la notizia è proprio il club stesso, tramite i suoi social. Tevez ha siglato un contratto annuale e porterà con sè Carlos Retegui nel suo staff. Per l’argentino si tratta di una grande chance per mettersi in mostra sin da subito, specie considerando anche l’arcinoto calore della tifoseria gialloblù, che potrebbe considerevolmente aiutarlo ad ottenere risultati di spessore.

📝😄 ¡Carlos Tévez es el DT de #RosarioCentral! El Apache se convirtió en el nuevo entrenador auriazul, tras firmar contrato con el Club por 12 meses. Carlos “el Chapa” Retegui, será integrante de su cuerpo técnico.#VamosCanalla 💪🏼🇺🇦 pic.twitter.com/5APtaJjtiX — Rosario Central (@RosarioCentral) June 21, 2022

Ora toccherà a Tevez mettere in luce le sue abilità. Vedremo se questa sua prima esperienza da allenatore sarà la prima di una lunga carriera che, chissà, potrebbe riportarlo un domani nuovamente in Europa.