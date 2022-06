CM.IT | Juventus, la risposta di Di Maria si avvicina

La telenovela che vede protagonisti la Juventus e Angel Di Maria si avvicina alla conclusione: attesa a breve la risposta del Fideo

Una trattativa estenuante, che dura da mesi ormai, quella tra la Juventus e l’entourage di Angel Di Maria che si avvia, finalmente, verso la fase finale. Quella del dentro o fuori: la risposta dell’argentino è, ormai, prossima.

La proposta della società bianconera è sul tavolo da settimane, con la società presieduta da Andrea Agnelli disposta anche ad accettare la richiesta del calciatore, un solo anno di contratto prima di fare rientro, nell’estate del 2023, al Rosario Central per chiudere la carriera. Nello stesso tempo, sullo sfondo resta il Barcellona di Xavi, anche se fonti vicine alla società catalana rivelano come il nome del ‘Fideo’ sia una seconda scelta: in prima fila resiste la candidatura di Raphinha del Leeds per il ruolo di esterno d’attacco.

In ogni caso, come vi abbiamo raccontato nel corso di questi giorni, il 34enne argentino, che si svincolerà tra quindici giorni dal Paris Saint-Germain, è una precisa richiesta dell’allenatore della squadra piemontese, Massimiliano Allegri, per formare un tridente importante con Vlahovic e Federico Chiesa, quando tornerà a disposizione. Senza dimenticare l’opportunità rappresentata da Filip Kostic, esterno sinistro dell’Eintracht Francoforte. Adesso, però, sono i momenti decisivi per Di Maria e la Juve aspetta, non ancora per molto.

Juventus-Di Maria, la definizione è vicina

Stando, infatti, a nuove indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, gli agenti e lo stesso Angel Di Maria sono molto vicini alla definizione del futuro dell’ex Real Madrid e Manchester United, tra le altre. Nei prossimi giorni, a meno di nuovi rinvii adesso non preventivabili, ‘El Fideo’ darà una risposta definitiva alla Juventus, da dentro o fuori, e chiarirà quelle che sono le sue intenzioni per la prossima stagione, col Mondiale in Qatar con l’Argentina di Lionel Scaloni come obiettivo a breve termine. Prima, come detto, di fare ritorno in Patria e chiudere così una gloriosa carriera. Vi terremo aggiornati.