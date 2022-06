Juventus, sorpresa Di Maria: foto ufficiale con la maglia

Di Maria è in trattativa con Juventus e Barcellona. L’argentino ha detto addio al Paris Saint-Germain dopo sette anni

In casa Juventus si attende la risposta di Angel Di Maria, assoluta priorità di Massimiliano Allegri ma negli ultimi giorni diventato obiettivo anche del Barcellona.

L’argentino ha detto addio al Psg dopo sette anni e ora è una delle grandi ‘occasioni’ a zero del calciomercato. In attesa di una sua risposta definitiva, fa notizia il post Instagram del Rosario Central – dove vorrebbe chiudere la carriera dopo un ultimo anno in Europa – in cui figura proprio lui tutto sorridente con addosso la maglia della squadra argentina in cui è cresciuto ed esploso prima del trasferimento al Benfica.