CM.IT | Juventus e Di Maria, ancora 48 ore: attesa per la risposta

Sono ore decisive per il futuro di Angel Di Maria, da mesi ormai nel mirino della Juventus di Massimiliano Allegri

Continuano a rincorrersi le voci sulla futura squadra di Angel Di Maria, che il 30 giugno prossimo si svincolerà dal Paris Saint-Germain, visto il mancato prolungamento di contratto con i parigini.

Da ormai quasi due mesi, la Juventus si è messa sulle tracce del 34enne esterno d’attacco, considerato dall’allenatore Massimiliano Allegri uno dei calciatori da cui ripartire per fornire al bomber Dusan Vlahovic assist a ripetizione. Nel 4-3-3, ‘El Fideo’ si posizionerebbe sulla fascia destra, pronto a convergere e andare al tiro o, appunto, servire gli altri uomini avanzati. Nel corso di queste settimane, si sono registrate diverse accelerate e frenate, alcune di quest’ultime targate Barcellona.

Ad oggi, però, l’opzione spagnola sembra essere in seconda fila. Per quanto riguarda la Juventus, il nodo del contendere è sempre stato il contratto, la durata in particolare. Il club bianconero avrebbe voluto un biennale, o un 1+1, per usufruire dei benefici fiscali del Decreto Crescita. Di contro, il calciatore ha sempre espresso la volontà di giocare un’altra stagione in Europa per conquistare una maglia per il prossimo Mondiale in Qatar e poi fare ritorno in patria, per giocare con la maglia del Rosario Central.

Juventus e Di Maria, ultima puntata della telenovela in arrivo

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, a fare un passo indietro su questo punto, può essere la Juventus, desiderosa di accaparrarsi le prestazioni di Angel Di Maria, con Allegri sponsor principale. E tra questa sera e domani è attesa la risposta definitiva del calciatore e del suo entourage alla proposta bianconera. Dunque, sono ore bollenti, da dentro o fuori, l’attesa sta per finire. Come sempre, vi terremo aggiornati.