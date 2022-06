ESCLUSIVO | Di Maria più vicino alla Juventus: incontro positivo a Londra

La Juventus e Di Maria si avvicinano, ieri c’è stato un altro passo in avanti con l’incontro a Londra

I tifosi della Juventus che hanno visto le giocate di Angel Di Maria nella super prestazione di ieri con l’Italia, si saranno stropicciati gli occhi nonostante siano serviti a schiantare gli Azzurri. Perché l’argentino resta l’obiettivo primario per i bianconeri, insieme a Pogba, e ci sono buone importanti che l’anno prossimo quelle stesse giocate potranno ammirarle ogni domenica.

Nella giornata di ieri a Londra è andato in scena un incontro tra la Juventus, nello specifico Federico Cherubini, e lo stesso entourage di Angel Di Maria, sfruttando anche l’occasione della Finalissima di Wembley vinta nettamente dall’Argentina. Come raccolto da Calciomercato.it, il vertice è stato positivo e la trattativa sta avanzando in maniera spedita. Le parti stanno lavorando per superare anche gli ultimi ostacoli dell’affare, relativi soprattutto alla duranta del contratto del ‘Fideo’, classe ’84 che si libera a zero dal PSG e nei suoi programmi ha un ritorno in Argentina, nella sua Rosario, dopo il Mondiale in Qatar.

Di Maria si avvicina alla Juve: le parti stanno superando gli ostacoli sul contratto

Le parti sono sempre più vicine alla fumata bianca, come vi avevamo già raccontato nei giorni scorsi in cui si respirava grande ottimismo. Ma c’è ancora da lavorare per arrivare all’accordo definitivo. Non a caso gli incontri proseguiranno anche questa mattina, al momento l’opzione più probabile è quella di un contratto di un anno più l’opzione per un’altra stagione. La Juventus ha scelto il sostituto di Paulo Dybala, compagno di nazionale proprio di Di Maria. Ieri hanno fatto gol entrambi all’Italia, non giocheranno insieme in Serie A, ma c’è stato una sorta passaggio di consegne.