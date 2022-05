CM.IT | Dall’addio al PSG alla Juventus, procede la trattativa per Di Maria

L’esterno d’attacco argentino, Angel Di Maria, è un obiettivo concreto della Juventus

Nella tarda serata di ieri è arrivata l’ufficialità: Angel Di Maria non sarà più un giocatore del Paris Saint-Germain. Dopo sette anni, si chiude l’esperienza del 34enne di Rosario col club parigino, l’opzione per il prolungamento contrattuale per un’ulteriore stagione presente nel contratto non è stata sfruttata e, dunque, ‘El Fideo’ si libererà a parametro zero il prossimo 30 giugno.

L’ex Real Madrid e Manchester United, tra le altre, avrebbe voluto restare ancora un anno a Parigi, dove si è trovato benissimo, ma il PSG non è stato dello stesso avviso. In questa situazione, si è inserita la Juventus, come vi raccontiamo da settimane con dovizia di particolari. Che, adesso, si prepara all’assalto finale da dentro o fuori.

Di Maria-Juventus, la trattativa procede

I contatti tra l’entourage di Di Maria e la Juventus sono costanti e concreti e continuano ad andare avanti. Adesso, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si attende l’accelerata decisiva per arrivare alla fumata bianca, o meno. I bianconeri puntano ad un accordo superiore ad una sola stagione per poter usufruire del Decreto Crescita, mentre il rosarino gradirebbe un annuale per poi fare ritorno in patria.

C’è, e non è cambiata, la volontà di giungere ad un accordo che accontenti tutti, ma ci sarà ancora da lavorare per arrivare alla definitiva quadratura del cerchio. La Juventus resta sempre in assoluta pole position per Di Maria. Si lavora alacremente e, come sempre, vi terremo aggiornati.