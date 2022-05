CM.IT | Juventus-Di Maria, la trattativa procede. Senza scadenze

Continua ad agitare il mercato della Juventus il nome di Angel Di Maria, in uscita dal Paris Saint-Germain a parametro zero

Dopo aver perso la finale della Coppa Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi, match condito da tantissime polemiche per le decisioni dell’arbitro Valeri, la Juventus si lecca le ferite e punta a riscattarsi nella prossima stagione.

La squadra di Massimiliano Allegri ha chiuso, per la prima volta in dieci anni, senza nessun trofeo in bacheca e questa situazione non va giù alla dirigenza bianconera. Forte di un contratto valido fino al 30 giugno 2025, la conferma dell’allenatore appare scontata, nonostante le tantissime critiche che gli sono piovute addosso in questa stagione e le voci di dissidi interni con alcuni dirigenti. E, dunque, si dovrà pensare a rinforzare e modificare la rosa che ha attualmente a disposizione, praticamente in tutti i reparti visti gli addii certi di Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, capitano e vice capitano designati quest’anno.

Con la partenza di due giocatori che hanno rappresentato lo zoccolo duro della Juventus per diversi anni, si dovrà far fronte, oltre ad un discorso tecnico, anche ad un deficit di esperienza per una squadra che sta portando avanti anche un progetto di svecchiamento. In questa situazione s’innestano le indiscrezioni su Angel Di Maria. Il trentaquattrenne esterno d’attacco argentino si appresta a lasciare il Paris Saint-Germain a parametro zero, visto che l’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione presente nell’accordo non è stata sfruttata dai parigini.

Juventus, per Di Maria trattativa continua. Senza fretta

Come vi raccontiamo da settimane, i contatti e i colloqui tra le parti in causa vanno avanti da tempo e sono continui e costanti. Juventus e Di Maria si piacciono, non poco, e stanno cercando di arrivare ad un punto d’incontro tra l’ingaggio e la durata dell’eventuale contratto. Questa mattina si è parlato di una sorta di deadline per la decisione del calciatore, ma secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non ci sono scadenze e neanche fretta per arrivare ad un responso definitivo. Anche negli ultimi giorni, l’entourage del calciatore e la Juve hanno parlato e la trattativa procede. Tra le opzioni sul tavolo, quella bianconera è, allo stato attuale, la più calda, ma non l’unica interessante. Dunque, proseguono i colloqui, ma non si registrano novità di rilievo. Vi terremo aggiornati.