Uno è di troppo alla Juve, Allegri adesso rischia: “Nuovo scenario”

Stagione senza trofei e tensione alla Juventus dopo la nuova sconfitta contro l’Inter nella finale di Coppa Italia. La situazione di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera

Clima agitato alla Juventus – e non poteva essere altrimenti – dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, con i bianconeri che dopo undici anni finiscono la stagione senza trofei in bacheca.

Delusione palpabile nell’ambiente bianconero dopo il ko di Roma, con strascichi nello spogliatoio dell’Olimpico tra la dirigenza e Massimiliano Allegri. Scambio di opinioni animato tra Pavel Nedved e il tecnico bianconero, con il vicepresidente e braccio destro di Agnelli che non avrebbe digerito alcune scelte a gara in corso del mister livornese.

Agnelli ha comunque ribadito la fiducia ad Allegri, con la Juve pronta a ripartire dall’allenatore toscano per invertire subito il trend negativo la prossima stagione. Sulla questione è intervenuto anche il giornalista Paolo Paganini, che lascia uno spiraglio aperto comunque su un eventuale divorzio tra i bianconeri e Allegri, ad un anno soltanto dal ritorno in pompa magna dell’ex tecnico del Milan sotto la Mole.

Juventus, scintille Nedved-Allegri: colpo di scena in panchina?

Uno tra Nedved e Allegri potrebbe essere di troppo alla Continassa come sottolinea Paganini sul proprio account. Ecco quanto postato dal giornalista di ‘Rai Sport’ sullo ‘scontro’ in casa Juve: “‘L’accesissima’ discussione post finale Coppa Italia tra Nedved e Allegri potrebbe aprire nuovi scenari anche per la panchina. Ma il nodo è sempre economico e quindi a oggi, dovesse andare via qualcuno, è più facile che lasci Nedved piuttosto che Allegri. A oggi..”.

Buongiorno. “L’accesissima” discussione post finale C.I. tra #Nedved e #Allegri potrebbe aprire nuovi scenari anche per la panchina. Ma il nodo è sempre economico e quindi a oggi dovesse andare via qualcuno è più facile che lasci il 1 più che il 2. A oggi.. — Paolo Paganini (@PaPaganini) May 13, 2022

E chi potrebbe essere il sostituto? Paganini risponde così alla domanda di un utente: “L’unico è Conte. Ma con Agnelli…”, ha aggiunto sempre su Twitter. Atmosfera elettrica alla Juventus, non sono esclusi colpi di scena da qui al termine della stagione. Almeno secondo il pensiero di Paganini.