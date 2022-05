CM.IT | Juventus-Di Maria, contatti continui: gli ultimi sviluppi

Angel Di Maria lascerà il Paris Saint-Germain alla fine della stagione a parametro zero: il suo nome accostato alla Juventus con insistenza

Dopo il raggiungimento matematico di un posto nella prossima edizione della Champions League, per la Juventus è tempo di guardare al calciomercato della prossima stagione. Ci sarà molto da lavorare, in primis per sostituire il numero 10 Paulo Dybala.

L’argentino ha ricevuto la prima offerta ufficiale, non dall’Inter bensì dal Borussia Dortmund, ma non ha ancora preso alcuna decisione, come raccontato dalla nostra redazione nella giornata di ieri, notizia suffragata dalla nota rilasciata alla stampa da Jorge Antun, l’agente che segue il calciatore argentino. Nel frattempo, le voci sui possibili sostituti in bianconero si susseguono e rincorrono vorticosamente. I nomi sono tanti e diversi, anche come caratteristiche tecnico-tattiche: da Zaniolo a Raspadori passando per Asensio, Gnabry arrivando al sogno impossibile Momo Salah.

Ma c’è anche un altro nome che si sta scaldando ed è quello di Angel Di Maria. Il 34enne esterno d’attacco è in uscita dal Paris Saint-Germain, una separazione naturale visto che il contratto, in scadenza nel giugno prossimo, non verrà rinnovato. E l’argentino si guarda intorno alla ricerca di una nuova destinazione. Dopo aver giocato in Spagna, Inghilterra e Francia, potrebbe chiudere il cerchio con l’Italia e la Serie A.

Juventus-Di Maria, i contatti continuano: le ultime

E, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i contatti tra i dirigenti della Juventus e l’entourage di Angel Di Maria, continuano. Dopo un primo colloquio informativo, la pista continua ad essere battuta concretamente e si sta parlando di un possibile approdo in bianconero in vista della prossima stagione. Naturalmente, un giocatore del livello del ‘Fideo‘ interessa, e non poco, anche ad altri club e le opzioni sul suo tavolo sono diverse. Ma il fatto che le parti ne continuino a parlare, significa che l’opzione è da tenere in grande considerazione. Anche a prescindere da quelli che sono gli altri obiettivi per l’attacco per la squadra di Massimiliano Allegri. Dunque, occhi aperti su Di Maria–Juventus.