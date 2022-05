CM.IT | Dalla Coppa all’estero: Inter, Dybala temporeggia

Continua a tenere banco il futuro di Paulo Dybala: dalla finale di Coppa Italia al pressing dell’Inter, le ultime di Calciomercato.it

Il futuro di Paulo Dybala sarà uno degli argomenti più caldi delle prossime settimane. L’argentino lascerà la Juventus a parametro zero e, inevitabilmente, i rumors sul suo futuro si intensificheranno settimana dopo settimana.

L’Inter è stato il club che si è mosso con maggior anticipo e con maggior insistenza. Su Calciomercato.it pubblicammo il primo sondaggio nerazzurro, risalente ad agosto 2021, quando il rinnovo con la Juventus sembrava la soluzione più imminente. Il tempo ha cambiato totalmente lo scenario e Marotta ha guadagnato un importante vantaggio rispetto alla concorrenza. Dybala, però, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non ha ancora deciso.

L’argentino temporeggia per due ragioni. La prima è la finale di Coppa Italia che, scherzi del destino, sarà proprio contro il club milanese. L’ex Palermo vuole salutare la sua Juve, nella quale sarebbe rimasto a vita, alzando un trofeo contro i nerazzurri. La seconda è la volontà di un’avventura diversa dalla Serie A. Il campionato che più lo intriga è LaLiga, ma il mercato iberico non si è ancora acceso e servirà, in questo senso, pazienza. Il finale della vicenda non è ancora stato scritto. E ha tutti i contorni di una lunga telenovela…