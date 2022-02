CM.IT | La Roma, il rinnovo di Zaniolo e la Juventus: la situazione

Si sta parlando decisamente tanto in queste ore del futuro di Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma, dopo le parole del general manager Tiago Pinto

Il calciomercato invernale ha appena chiuso i battenti e colpi di teatro non sono mancati. In primis, quello che ha riguardato il passaggio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus, ma anche la Roma è stata protagonista con l’ingaggio, soprattutto, di Sergio Oliveira dal Porto.

Il centrocampista portoghese si è rivelato già decisivo per José Mourinho con due gol, rispettivamente contro Cagliari su rigore ed Empoli, ma anche Maitland-Niles si è messo al servizio della squadra giallorossa con la sua duttilità sulle fasce. Nel frattempo, però, c’è anche un’altra questione, spinosa, da risolvere: il prolungamento di contratto di Nicolò Zaniolo. Nonostante la scadenza sia fissata tra due anni e mezzo, nel giugno del 2024, per il talentuoso calciatore dei capitolini potrebbero aprirsi nuovi orizzonti dalla prossima estate, se non dovesse arrivare un nuovo accordo prima della fine del campionato.

Le parole in conferenza stampa del general manager della Roma, Tiago Pinto, hanno acceso la miccia e suffragano tutte le ipotesi che stanno circolando in questi giorni. “Se ora si lavorerà per il rinnovo di Zaniolo? Mi ricordo che una settimana prima della la chiusura del mercato estivo la conversazione era la stessa. Se posso garantire che Zaniolo giocherà per la Roma anche l’anno prossimo? Non posso garantirlo per nessuno“. Dichiarazioni che hanno dato il la ad una ridda di voci sul futuro del 22enne calciatore.

Roma, Juventus e Zaniolo: le ultime sul ‘triangolo’ di mercato

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, dopo l’incontro del mese scorso col suo entourage, ci sarà un nuovo contatto entro la fine di questo mese. Nessun appuntamento fissato, quindi, ma solo la promessa di rivedersi, mentre la distanza resta. Rispetto a qualche mese fa, il quadro non è infatti cambiato. La Roma non considera il rinnovo di Zaniolo una priorità ed è disposta ad affrontare le discussioni per il prolungamento solo più avanti, eventualmente al termine del mercato estivo. Ad oggi, nessuno a Trigoria ha fretta di prolungare un accordo in scadenza nel 2024 e già ritoccato verso l’alto. Anzi, c’è la volontà di ascoltare possibili offerte sui 40 milioni di euro.

In Serie A, la squadra che ha maggiori possibilità di accaparrarsi Zaniolo è certamente la Juventus, soprattutto se il contratto di Paulo Dybala, in scadenza tra cinque mesi, non verrà alla fine rinnovato. All’estero, invece, l’ammirazione di Fabio Paratici, uomo mercato del Tottenham di Antonio Conte, è nota a tutti da tempo. Ma ci sono anche altri club pronti a muoversi per il calciatore, nel caso in cui la Roma decidesse di cederlo alla fine della stagione in corso. Situazione in evoluzione, Zaniolo accende già il calciomercato estivo.