Il rinnovo di Paulo Dybala diventa adesso un discorso prioritario nell’agenda della Juventus da qui al prossimo giugno

E’ stato un mercato strepitoso quello messo in piedi dalla Juventus, che nell’ultima settimana di gennaio ha piazzato i due colpi che potrebbero garantirle un posto in Champions League. Vlahovic, Zakaria e non solo, perché adesso la partita più delicata dei dirigenti bianconeri si sposta sul tema rinnovi.

Quello legato a Paulo Dybala rappresenta ad esempio un discorso piuttosto spigoloso, reso ardente dalle dichiarazioni pronunciate dall’ad Maurizio Arrivabene nelle ultime settimane ed indirizzate con tono polemico all’argentino. Il rinnovo, dopo un principio di accordo raggiunto lo scorso ottobre, è stato messo in standby in attesa di una nuova proposta al ribasso della Juventus. Anche Bernardeschi e Cuadrado vorrebbero saperne di più sul loro futuro, visto che i loro contratti – come quello dell’argentino – andranno in scadenza il prossimo 30 giugno.

Calciomercato Juventus, torna l’ottimismo sul rinnovo di Dybala

Contrariamente a quanto circolato negli ultimi giorni, in cui Dybala è stato fortemente accostato all’Inter, c’è chi è pronto a scommettere su un epilogo diverso da quello raccontato dopo la rottura tra l’argentino e l’ad Arrivabene. Come spiegato dal giornalista del ‘Corriere della Serea’ Filippo Bonsignore, intervenuto in diretta sulla CM.IT TV, la firma della Joya sul nuovo contratto bianconero non è assolutamente da escludere: “Penso che si arriverà al rinnovo di Dybala, non penso che la Juve possa perdere così il suo numero 10″.

Il cronista è poi entrato nel dettaglio, spiegando l’evoluzione della trattativa nelle ultime settimane: “Non siamo così vicini come lo eravamo prima di Natale quando si attendeva solo la firma. Non è così scontato come prima, c’è un punto interrogativo per via di questa distanza tra le parti. La Juve non ha più intenzione di perseguire quelli che erano stati i canoni del precedente accordo, credo però che Dybala resterà e firmerà il rinnovo, sarebbe una sorpresa perderlo a zero”.

Nel caso in cui Dybala un accordo con la Juventus non dovesse raggiungerlo, ecco che per Bonsignore il nome giusto da cui ripartire sarebbe quello di Zaniolo: “Dovranno essere bravissimi a trovare alternative a Dybala, Zaniolo alla Juve piace tanto. E’ un nome da tenere a mente per la Juve a prescindere da Dybala. Pinto ha aperto alla possibile uscita ed è normale che nel caso la Juve farebbe un pensiero. Il dovere dei grandi club è provarci se c’è un grande giocatore sul mercato”.

Antonio Siragusano