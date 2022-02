L’Inter programma i colpi della prossima estate e non perde di vista Paulo Dybala, in scadenza con la Juventus

Chiuso un mercato che ha visto l’Inter particolarmente attiva sul fronte delle entrate con gli arrivi di Robin Gosens e Felipe Caicedo, la dirigenza nerazzurra ha già cominciato a lavorare per i rinforzi della prossima estate.

La mole di lavoro prevista, in realtà, è già stata in parte smaltita dai contatti avanzatissimi che il club ha portato avanti con il Sassuolo per avere il prossimo giugno sia Scamacca che Frattesi: doppia operazione che nella serata di ieri è stata confermata ai microfoni di Calciomercato.it dal direttore generale neroverde, Giovanni Carnevali.

L’attento Marotta sta però guardando anche alle occasioni a costo zero, suo marchio di fabbrica sin dai tempi della Juventus. E tra i tanti nomi che sono stati accostati all’Inter negli ultimi mesi in riferimento ai calciatori che vanno in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, ce n’è uno che più di altri stuzzica la fantasia del dirigente varesino.

Calciomercato Inter, Dybala è il grande sogno dell’estate

Non può che essere Paulo Dybala il vero grande obiettivo di Marotta per la prossima estate. D’altronde, lo stesso ad nerazzurro era stato il vero artefice del suo trasferimento dal Palermo alla Juventus, e pare che il feeling tra i due sia rimasto intatto anche a distanza di anni. Secondo le informazioni riportate da ‘La Stampa’ sull’edizione Milano, quella che sembrava una semplice idea di mercato sta diventando qualcosa di più in Viale della Liberazione.

In casa Inter giorno dopo giorno inizia a crescere il corteggiamento nei confronti di Paulo Dybala al punto che, secondo ‘Tuttosport’, durante l’imminente viaggio dell’agente Antun in Italia potrebbe esserci in agenda un incontro con Marotta. Il dialogo per il rinnovo con la Juventus tornerà ad entrare nel vivo in questo mese di febbraio, anche se gli ultimi ‘contatti pubblici’ hanno testimoniato una rottura quasi totale tra la Joya e l’ad Arrivabene. L’impressione è che dalla sponda bianconera servirà uno sforzo importante per ricucire un rapporto con l’argentino che sembrava piuttosto solido sino a qualche settimana fa.

Antonio Siragusano