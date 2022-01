Calciomercato Juventus, l’annuncio di Arrivabene | Poi ‘avvisa’ Dybala

L’Amministratore Delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha parlato nel prepartita del match tra Roma e Juventus: annuncio su Dybala

È cominciato il primo big match della 21esima giornata di Serie A tra Roma e Juventus allo Stadio Olimpico. Un solo obiettivo per i bianconeri: portare a casa i tre punti. Nel pre partita della gara l’Amministratore Delegato della ‘Vecchia Signora’, Maurizio Arrivabene, è intervenuto ai microfoni di ‘Dazn’.

Le sue parole: “È una gara importantissima. La Roma è una grande squadra e ha una grande allenatore, ma non siamo venuti qui a regalare punti“.

Juventus, Arrivabene sul rinnovo di Dybala: “Ognuno deve guadagnarsi il posto”

SCUDETTO: “I programmi sono chiari. La qualificazione alla Champions è un obiettivo, come andare più avanti possibile in Champions. Avanti così, cercando di raggiungere i nostri obiettivi“.

MERCATO: “La rosa che abbiamo ha un 80% di giocatori che fanno parte di varie Nazionali. La rosa è in costruzione: avanti così per vincere“.

Il dirigente bianconero, infine, ha confermato l’appuntamento programmato per febbraio con l’agente di Dybala, Jorge Antun, per il rinnovo del calciatore, come vi avevamo anticipato su Calciomercato.it: “Abbiamo detto che ci saremmo rivisti con i giocatori a febbraio. Ognuno deve guadagnarsi il proprio posto in squadra e dimostrare di valere il valore che gli si dà. Vale per i giocatori come per i dirigenti“.