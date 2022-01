Nel corso del primo tempo del big match tra Roma e Juventus, i bianconeri perdono Federico Chiesa per infortunio: cambio obbligato

È in corso in questi minuti il primo tempo di Roma-Juventus. Per Allegri, sostituito oggi dal vice Landucci in panchina a causa di una squalifica, arrivano brutte notizie. Federico Chiesa, al minuto 32, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio.

L’esterno, dopo un duro contrasto con Smalling, ha accusato una distorsione al ginocchio sinistro. L’ex Fiorentina ha provato a restare in campo, ma alla fine non ce l’ha fatta ed è uscito per fare spazio a Kulusevski. Zoppicava dolorante e ha lasciato il terreno di gioco portato sulle spalle con l’ausilio dello staff medico.

Roma-Juventus, nuovo infortunio per Chiesa: in dubbio per l’Inter

Altro stop per Chiesa dunque. L’attaccante bianconero era da poco rientrato da un altro infortunio e aveva ritrovato il gol contro il Napoli. Ora è costretto a fermarsi nuovamente ed è in forte dubbio per la Supercoppa Italiana con l’Inter in programma mercoledì sera. Nelle prossime ore ore verranno effettuati gli accertamenti per capire la reale entità dell’infortunio. La Juventus spera che non si tratti di nulla di grave, ma le prime sensazioni sono negative. Vi terremo aggiornati.