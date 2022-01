Roma-Juventus, Rui Patricio ‘istruisce’ Maitland-Niles. E in tribuna c’è Totti

Roma-Juventus è iniziata col botto. Vi raccontiamo un episodio che ha visto protagonisti Rui Patricio e Maitland-Niles. C’è anche Totti

Primi minuti scoppiettanti all’Olimpico tra Roma e Juventus. I giallorossi giocano meglio e dominano nel gioco e nell’atteggiamento anche se poi Dybala neutralizza il gol di Abraham.

Tanti già spunti di riflessione già solo nella prima parte di gara, a partire dall’esordio di Maitland-Niles, arrivato due giorni fa dall’Arsenal e buttato subito nella mischia. Un battesimo del fuoco per l’esterno, che non ha avuto molto tempo per digerire le indicazioni di Mourinho. Così ci ha pensato anche Rui Patricio, che in occasione di un calcio d’angolo a favore della Roma, a gioco fermo, ha chiamato a sé Maitland-Niles per catechizzarlo faccia a faccia, dargli indicazioni. Rui Patricio sa bene le difficoltà del classe ’97, come lui in estate è arrivato dalla Premier League. Un colloquio fitto e deciso durato diversi secondi, poi un cenno d’intesa e il ringraziamento dell’inglese.

Roma-Juventus, da Rui Patricio alla presenza di Totti

Tutto anche sotto gli occhi di Francesco Totti, che è tornato allo Stadio Olimpico dopo Roma-Inter. Stavolta, a differenza di un mese fa dove era stato annunciato da uno sponsor, nessuno si aspettava il suo arrivo. L’ex capitano, ora consulente nella sua agenzia di scouting, è stato inquadrato dalle telecamere e ovviamente riconosciuto subito anche dai tifosi intorno a lui. Che spera, ovviamente, in un risultato ben diverso rispetto allo 0-3 contro i nerazzurri.