Calciomercato Juventus, rabbia Dybala | Per il rinnovo cambia tutto

Dopo la sconfitta in Supercoppa ed i continui rinvii della Juventus, Dybala potrebbe essersi spazientito: cambio di rotta sul rinnovo

I bianconeri non sono riusciti ad arrivare alla lotteria dei rigori, dopo una prestazione nettamente inferiore rispetto ai nerazzurri, e hanno perso la Supercoppa Italiana al 120′.

Il gol di Alexis Sanchez, ed il precedente errore di Alex Sandro, non deve nascondere il fatto che la Juventus non è riuscita a proporre un’idea di gioco che potesse impensierire l’Inter. Nemmeno l’ingresso di Paulo Dybala è riuscito a consegnare più pericolosità offensiva alla compagine di Massimiliano Allegri, anche perché il ’10’ argentino non è mai stato messo in condizione di mostrare le sue qualità. Diversi tifosi, però, hanno notato una mimica differente rispetto al solito da parte della ‘Joya’: le notizie che arrivano dall’Argentina potrebbero spiegare tutto questo.

Calciomercato Juventus, Dybala si è stancato | “Ha deciso di non rinnovare”

A furia di tirare la corda, questa, si può pure spezzare. È quanto starebbe succedendo alla ‘Vecchia Signora’ con il proprio numero ’10’. Secondo quanto rivelato dal giornalista Cesar Luis Merlo di ‘TyC Sports’: “Salvo un cambio radicale della sua situazione, Paulo Dybala ha deciso di non rinnovare con la Juventus il contratto in scadenza il 30/06/2022″. Un cambio di rotta repentino che potrebbe portare all’addio dell’ex Palermo e che stravolgerebbe i piani del club piemontese per il futuro.

Il giornalista, poi, aggiunge: “Il calciatore è arrabbiato per il fatto che la società ha cambiato le condizioni per il suo rinnovo. Con questo scenario, ascolterà altre offerte”. Il riferimento è alle parole di Arrivabene sul rinnovo e, come raccontato su queste pagine, dai continui rinvii della Juventus per la firma sul contratto. Con Dybala libero di trovarsi una nuova squadra a parametro zero, poi, potrebbe aprirsi uno degli scenari più temuti dai tifosi bianconeri: l’assalto di Marotta, grande ammiratore del giocatore, e la ‘Joya’ in nerazzurro.