CM.IT | Calciomercato Juventus, sondaggio per Nandez: le ultime

Il centrocampista del Cagliari, Nahitan Nandez, è stato accostato anche alla Juventus, dopo le indiscrezioni circolate sull’Inter e sul Napoli

È tempo di Supercoppa Italiana per l’Inter campione d’Italia in carica e per la Juventus, vincitrice della Coppa Italia della stagione 2020/2021. Ma c’è anche il calciomercato che continua ad imperversare, nonostante il calcio giocato.

In particolare, c’è grande fermento in casa Juventus tra entrate ed uscite. Dopo la rimonta contro la Roma, da 3-1 a 3-4, è arrivata la doccia fredda per Massimiliano Allegri: Federico Chiesa ha terminato la stagione in anticipo a causa della lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un bel problema per i bianconeri e per la Nazionale Italiana di Roberto Mancini, in vista dei playoff di marzo che valgono un posto ai prossimi Mondiali, che si disputeranno in Qatar.

Per l’attacco, circolano i nomi di Serdar Azmoun, 27enne calciatore iraniano in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo alla fine della stagione in corso, e Memphis Depay. L’olandese è arrivato al Barcellona la scorsa estate a parametro zero dal Lione, sponsorizzato dall’ex allenatore dei catalani, Ronald Koeman. Con l’avvento di Xavi sulla panchina blaugrana, le cose sono sensibilmente cambiate e non si esclude una partenza, probabilmente in prestito, del giocatore per avere più spazio e maggiore continuità. Ma il reparto avanzato non è l’unico che potrebbe cambiare pelle.

Calciomercato Juventus, Arthur in uscita: le ultime su Nandez

In queste ultime ore, si è parlato di un possibile addio di Arthur alla Juventus in questa sessione di mercato. Il brasiliano, arrivato nell’estate del 2020 per 82 milioni di euro (bonus compresi), ha chiuso il 2021 in crescendo e, contro la Roma da subentrato ha dato una sferzata alla squadra bianconera. Nonostante tutto, l’Arsenal, come raccontato dalla nostra redazione, non molla la presa ed è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. E lo stesso giocatore ex Barcellona e Gremio vedrebbe di buon occhio un trasferimento a Londra, tra le fila dei ‘Gunners’ di Arteta.

E sempre di oggi è la notizia dell’interessamento della Juventus per Nahitan Nandez, polivalente centrocampista del Cagliari, nel mirino anche dell’Inter, avversaria di questa sera in Supercoppa, e del Napoli. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, c’è stato un sondaggio preliminare da parte del club bianconero per cercare di capire i costi di questa eventuale operazione. I rossoblu hanno fissato il prezzo a quota 20 milioni di euro, con la possibilità di un prestito oneroso da 2 milioni con diritto di riscatto, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il 26enne di Punta del Este resta al centro di diverse voci, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.