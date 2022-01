Calciomercato Juventus, futuro in bilico per Morata | Proposto lo scambio

Il futuro di Alvaro Morata, come la sua permanenza a Torino, resta un rebus da risolvere: proposto lo scambio alla Juventus

Nel momento in cui è stato messo maggiormente in discussione, l’attaccante spagnolo ha risposto con una grande prestazione contro la Roma: proprio il suo ingresso ha cambiato il match.

Alvaro Morata, come raccontato sulle nostre pagine, non è considerato un intoccabile dalla Juventus. Ed è proprio questo il motivo per cui potrebbe salutare al termine della stagione, ma considerando l’interesse del Barcellona, l’addio potrebbe avvenire già nel mercato di gennaio. L’infortunio di Federico Chiesa, in questo senso, potrebbe cambiare un po’ le carte in tavola. Dalla Spagna, intanto, arriva la nuova proposta di scambio.

Calciomercato Juventus, nuovo tentativo per Morata | Depay nell’operazione

Con l’infortunio di Federico Chiesa sono cambiati i piani della Juventus per il mercato: ora l’esigenza è quella di trovare una seconda punta e non più una prima punta classica. Proprio su questo punto potrebbe far leva il nuovo tentativo del Barcellona per arrivare ad Alvaro Morata: secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, i catalani avrebbero intenzione di inserire Memphis Depay nell’operazione.

L’attaccante olandese potrebbe fare al caso di Massimiliano Allegri, sapendo giocare sia come prima punta sia al fianco di un centravanti boa. Insomma, un jolly offensivo che tenterebbe di colmare il vuoto tecnico lasciato da Chiesa. Di mezzo, però, oltre a Juve e Barcellona c’è anche l’Atletico Madrid e l’operazione rimane complessa. In tutto questo, il tecnico livornese continua a ribadire l’importanza di Morata nel progetto bianconero.