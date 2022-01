Il Siviglia fa sul serio per Orsolini, finito anche nel mirino della Juventus dopo il grave infortunio di Federico Chiesa: la situazione

Monchi torna in Italia. Meglio, torna ad affacciarsi in Italia per il mercato del suo Siviglia, la casa da cui era uscito per provare a spiccare il volo in una dimensione internazionale nuova, la Roma, e dove è rientrato per ritrovare quella comfort zone che ora va tanto di moda e in cui si è sentito evidentemente più al sicuro.

L’obiettivo è Riccardo Orsolini, accostato di recente alla Juventus, che è stato il suo club di passaggio “patrimoniale” quando nel mercato invernale del 2017 i bianconeri lo acquisirono a titolo definitivo dall’Ascoli, per poi farlo girare prima all’Atalanta e poi al Bologna, che nel giugno del 2019 ne riscattò per intero il cartellino. Bene, più che in Italia, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, il futuro di Orsolini sembra guardare all’estero, alla Liga.

E il Siviglia di Monchi, che da un po’ aveva mosso i suoi passi con il Bologna per provare a impostare una trattativa, ora sta provando ad accelerare e a chiudere positivamente l’operazione. I due club si continuano a parlare, in modo anche costruttivo, ma ancora non si può dire che la conclusione sia vicinissima ad un esito favorevole.

Calciomercato, pressing Monchi per Orsolini

Si è partiti dall’idea di un prestito con diritto di riscatto, da lì un tentativo di virata verso l’obbligo, fino a che dalla Spagna è arrivato un segnale di apertura sulla possibilità di pensare ad un acquisto a titolo definitivo. Chiaramente sono via via cambiati i termini e i numeri possibili dell’intesa e quella attuale sembra essere una fase di stallo. Non di chiusura, perché come detto il dialogo resta aperto: il nodo però è la valutazione con cui impostare l’affare a titolo definitivo che al Siviglia farebbe molto comodo anche per sopperire alle difficoltà fisiche di Suso e Lamela. Bene, il Bologna parte da una valutazione di 12 milioni più bonus che il Siviglia ritiene alta, essendo fermo ad una distanza considerata allo stato attuale inaccettabile dal club rossoblù: parliamo di circa 8 milioni, che sarebbero stati offerti dal Siviglia con l’idea di salire un po’ con i bonus. Non alla richiesta del Bologna.

Però si continua a lavorare, per capire se magari sia meglio ritornare all’idea del prestito con obbligo o comunque come Bologna e Siviglia possano trovarsi a metà strada visto che agli spagnoli Orsolini piace parecchio. La porta resta aperta e si sa che a questo punto il mercato può vivere di impennate e accelerazioni repentine.