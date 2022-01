CM.IT | Juventus, l’idea Kulusevski-Siviglia non scalda: le ultime

Il nome di Dejan Kulusevski è uno dei più chiacchierati per quanto riguarda le possibili uscite dalla Juventus in questa sessione di mercato di gennaio

La Juventus, nonostante una situazione economica non florida, continua ad occupare le pagine dei media che si occupano di calciomercato. La sessione di gennaio ha aperto ufficialmente i battenti ieri, ma sono diverse le indiscrezioni che riguardano la squadra di Massimiliano Allegri.

In primis, quella che riguarda l’attaccante. Su queste pagine, vi abbiamo raccontato della voglia di Alvaro Morata di approdare al Barcellona in questo mese del calciomercato di riparazione, ma manca una valida alternativa allo spagnolo. Si sta discutendo molto della pista Mauro Icardi, sotto contratto fino al 2024 col Paris Saint-Germain, ma un problema di formula di trasferimento, la Juventus vorrebbe il prestito col diritto mentre i parigini spingono per l’obbligo, e di lauto ingaggio, 12 milioni di euro bonus compresi, rendono questo affare decisamente complicato.

Juventus, Kulusevski al Siviglia: ecco come stanno le cose

Ma in uscita, quello di Morata non è l’unico calciatore sul quale si stanno concentrando le attenzioni. Infatti, oltre ad Aaron Ramsey, ormai ai margini del progetto dell’Allegri 2.0, c’è anche Dejan Kulusevski sulla lista dei sacrificabili, qualora dovesse arrivare una grossa offerta, visto che nel gennaio di due anni fa venne pagato ben 44 milioni di euro, incassati dall’Atalanta della famiglia Percassi. Si è parlato, e molto, delle possibilità Premier League per il 21enne Nazionale della Svezia, con l’Arsenal e il Tottenham accostati insistentemente all’ex Parma. Nella giornata di ieri, invece, è spuntata anche la pista che porta dritti in Spagna, nella Liga.

Il quotidiano catalano ‘Sport’ ha, infatti, scritto dell’interesse del Siviglia di Julen Lopetegui per il prodotto del vivaio del Brommapojkarna, arrivato in Italia nel 2016 per merito dell’Atalanta. Gli andalusi, secondo il media spagnolo, vorrebbe Kulusevski in prestito fino alla fine della stagione, mentre la Juventus potrebbe sedersi al tavolo delle trattative solo con una proposta di almeno 35/40 milioni di euro. Una voce che non trova conferma nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it: il Siviglia, accostato anche ad Arthur, ad oggi non è interessato a Kulusevski. Il calciatore, nonostante sia un prospetto molto interessante, non rientra tra gli obiettivi. Questo è, ovviamente, lo scenario attuale e nel calciomercato tutto può cambiare da un momento all’altro. Se dovesse succedere, vi aggiorneremo tempestivamente.