CM.IT | Juventus, per Arthur arriva la smentita: ecco cosa sta succedendo

Il centrocampista brasiliano della Juventus, Arthur, è in uscita nel mercato di gennaio per trovare spazio e continuità altrove. Ma una pista, per ora, decade

Ottantadue milioni di euro, bonus compresi: sono quelli spesi dalla Juventus per acquistare, nell’estate del 2020, Arthur dal Barcellona. Una cifra enorme, se confrontata anche alle problematiche economiche che hanno investito il calcio mondiale con la pandemia, ancora in atto.

Acquisto approvato dall’allora allenatore bianconero, Maurizio Sarri, che nell’agosto dello stesso anno venne, poi, esonerato e sostituito da Andrea Pirlo, il brasiliano, con il nuovo trainer Massimiliano Allegri, sta trovando pochissimo spazio, nonostante una maglia da titolare negli ultimi due match del 2021, vittorie contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic e il Cagliari di Walter Mazzarri. Fermato da diversi problemi fisici nella sua esperienza italiana, il prodotto del vivaio del Gremio ha bisogno di spazio e continuità per non perdere la possibilità di essere convocato dal commissario tecnico del Brasile, Tite, per i prossimi Mondiali del 2022 in Qatar.

Juventus, si raffredda una pista per Arthur: arriva la smentita

Il nuovo procuratore di Arthur, Federico Pastorello, ha fatto intendere a più riprese di essere pronto a portare il suo assistito altrove proprio per non perdere la maglia della Seleçao. Ma viste le ultime partite, la permanenza a Torino non viene esclusa a priori. “Vuole essere protagonista nel suo club, quest’anno in modo particolare visto il Mondiale alle porte. Stiamo valutando con la Juventus, con grande coerenza e partecipazione nei confronti del club – ha detto a margine dei ‘Globe Soccer Award’ di Dubai – Da parte nostra c’è serenità, troveremo una soluzione se ce ne sarà bisogno, considerato che delle ultime tre partite ne ha giocate da titolare e una con più di mezz’ora”.

Nel frattempo, però, le voci sul futuro di Arthur si rincorrono. In Serie A, il suo nome viene accostato alla Lazio di Maurizio Sarri, tecnico che lo apprezza molto. In Spagna, invece, si è parlato con insistenza della pista Siviglia dell’allenatore Julen Lopetegui. Una pista che, stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, al momento non risulta praticabile. Una fonte molto vicina al club andaluso ha, infatti, smentito questa possibilità: non è un profilo sul quale si sta, attualmente, lavorando in vista del mercato di gennaio. Questo, chiaramente, è la situazione al giorno d’oggi e non sono esclusi cambi di rotta, com’è normale che sia durante i giorni di trattative. In ogni caso, il futuro di Arthur, legato alla società torinese fino al 30 giugno 2025, è da seguire con grande attenzione: da questo, dipenderà gran parte del calciomercato della Juventus.