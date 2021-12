Calciomercato, l’agente allo scoperto: “Discorsi avviati con la Juventus”

E’ uno dei pupilli di Massimiliano Allegri e per questo la firma con la Juventus dovrebbe alla fine arrivare. Chi resta e chi va, è il caso del brasiliano

A meno di sorprese firmerà con la Juventus essendo uno dei ‘pupilli’ di Massimiliano Allegri. Col ritorno del livornese sulla panchina bianconera, non a caso, c’è stato il suo rilancio.

Parliamo naturalmente di Federico Bernardeschi, ancora in scadenza di contratto a giugno 2022. Intervenuto a margine dei ‘Globe Soccer Award’, dove è stato premiato come miglior agente dell’anno, Federico Pastorello ha risposto così in merito al prolungamento contrattuale coi bianconeri del classe ’94 nativo di Carrara: “Sta vivendo un periodo positivo – le parole del procuratore del numero 20 della Juve – Con il club bianconero sono stati avviati dei colloqui per il rinnovo. Poi fa parte del mio lavoro valutare eventuali alternative. Se ci saranno, spetterà comunque a lui decidere cosa fare”.

Dopo un ottimo Euro2020, Bernardeschi si è ripreso un ruolo da protagonista con la maglia bianconera a suon di prestazioni di grande livello. 6 gli assist forniti ai suoi compagni, 1 gol messo a segno nell’ultimo match pre-sosta natalizia contro il Cagliari.

Calciomercato Juventus, Arthur in uscita: “Vuole essere protagonista considerato il Mondiale alle porte”

Pastorello ha anche parlato del futuro di Arthur, che Cherubini e soci puntano a cedere (in prestito) nel mercato invernale: “Vuole essere protagonista nel suo club, quest’anno in modo particolare visto il Mondiale alle porte. Stiamo valutando con la Juventus, con grande coerenza e partecipazione nei confronti del club. Da parte nostra c’è serenità, troveremo una soluzione se ce ne sarà bisogno, considerato che delle ultime tre partite ne ha giocate da titolare e una con più di mezz’ora”. Per il brasiliano ex Barcellona si parla di un possibile ritorno in Spagna, su di lui ci sarebbe infatti il Siviglia. Meno plausibile, invece, la permanenza in Serie A, con la maglia della Lazio targata Maurizio Sarri.