CM.IT | Milik-Juventus, si tratta da settimane: tutti i dettagli e gli ostacoli

La Juventus è tornata su Arkadiusz Milik, ma l’affare non è semplice: i dettagli della trattativa

Non ci sono più dubbi: la Juventus sta lavorando a un nuovo colpo in attacco da chiudere a gennaio. La dirigenza bianconera vuole assicurare a Max Allegri una prima punta e, nelle ultime settimane, è tornato in voga uno dei nomi più seguiti nelle scorse stagioni: Arkadiusz Milik.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i contatti con l’entourage del polacco sono iniziati da circa un mese, ma sussistono delle serie difficoltà per mettere a segno il colpo. Ci dimentica spesso della più importante: l’ex Ajax, formalmente, è ancora un calciatore del Napoli. Il Marsiglia deve versare entro il prossimo 30 giugno gli 8 milioni dell’obbligo di riscatto (più eventuali 4 di bonus) per acquisirne definitivamente il cartellino, e non sembra intenzionato a lasciar partire il giocatore in prestito gratuito per sei mesi.

Calciomercato Juventus, si tratta per Milik: le difficoltà

Una soluzione del genere, d’altronde, non sarebbe gradita nemmeno al calciatore, che è già scottato per esser stato sedotto e abbandonato dalla Vecchia Signora nel 2020. Milik e il Marsiglia, dunque, preferiscono un trasferimento a titolo definitivo, con una cifra che dovrà, ovviamente, superare quella che andrà versata a De Laurentiis per il riscatto.

Non una situazione di semplice risoluzione per la Juventus, che punta a un affare low-cost in prestito per il mercato invernale. Lo scenario attuale è questo, e potrebbe mutare soltanto con qualche operazione bianconera in uscita nei prossimi giorni. Milik, nel frattempo, resta in attesa. L’idea di tornare in Italia gli piace, e i 18 gol in 32 presenze con i francesi dimostrano che il suo sinistro può tornare molto utile.