Calciomercato Juventus, nuovo ribaltone per il rinnovo | Ora cambia tutto

La Juventus monitora la situazione relativa il rinnovo di contratto sul calciomercato. Così cambia tutto per i bianconeri

La Juventus lavora sul calciomercato, mantenendo aperte diverse soluzioni per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. I bianconeri monitorano da diversi mesi il possibile rinnovo di contratto, fatto di continui ribaltoni di fronte, ma ancora senza nessuna fumata bianca.

Il calciatore in questione è Ousmane Dembele. L’attaccante francese ha avuto un grande inizio di carriera al Borussia Dortmund, lasciando pensare di essere uno dei migliori esterni d’attacco in circolazione, soprattutto in prospettiva futura. Poi il trasferimento, a suon di milioni, al Barcellona e qualcosa che non è andato esattamente secondo le aspettative. Troppi infortuni, qualche errore di troppo, soprattutto in zona gol, e un posto da titolare che ha fatto fatica ad arrivare. Ora con Xavi in panchina, le prospettive sembrano in miglioramento per l’attaccante francese, ma con la questione relativa il rinnovo di contratto che resta ancora sul tavolo per il Barcellona. I blaugrana, come riportato da ‘Sport’, sembravano a un passo dalla chiusura della trattativa, ma ora una nuova puntata è pronta ad aggiungersi nella telenovela relativa l’esterno d’attacco.

Calciomercato Juventus, Dembele e il rinnovo con il Barcellona: il punto

In Spagna sono sicuri: ancora non c’è la fumata bianca per il rinnovo di contratto del francese. A riportarlo è il ‘Mundo Deportivo’, che evidenzia come la proposta sia arrivata all’entourage del calciatore, ma non la risposta tanto attesa. Secondo le ultime ricostruzioni dalla Spagna, dunque, la strategia degli agenti del francese sarebbe attendere prima di dare una risposta definitiva, in modo da valutare tutte le possibilità sul tavolo.

Il futuro, dunque, è ancora tutto da decidere, nessuna chiusura, e con la Juventus tra i club in coda per accaparrarsi il calciatore. Nello scacchiere di Massimiliano Allegri un esterno con le sue qualità e la sua velocità sarebbe fondamentale per ribaltare il fronte e creare la superiorità numerica. Vedremo se ci saranno i margini per tentare il grande colpo, ma di certo ancora manca l’accordo totale con il club blaugrana.