Tiene banco il futuro di Matthijs de Ligt alla Juventus: il difensore olandese potrebbe lasciare Torino senza l’accesso alla Champions League dei bianconeri

Raiola ha lanciato il sasso, prima della risposta senza troppi giri di parole dell’Ad Arrivabene. Si fa frizzante la situazione intorno a Matthijs de Ligt in casa Juventus.

Il super agente ha aperto ad una possibile partenza del difensore olandese la prossima estate, ricevendo a stretto giro di posta la replica del dirigente bianconero: “Troppi giocatori sono attaccati più ai loro procuratori che alla maglia”. L’ex capitano dell’Ajax è uno dei pezzi pregiati della ‘Vecchia Signora’ e potrebbe salutare Torino la prossima estate, soprattutto se la Juve di Massimiliano Allegri non riuscirà a centrare la qualificazione in Champions League. De Ligt ha attualmente un contratto fino al 2024 con una clausola da 150 milioni di euro che scatterà in estate.

Juventus, sgarbo Paratici: vuole regalare de Ligt a Conte

Prezzo fuori mercato per tante società, con i bianconeri che potrebbero essere costretti ad abbassare le preteste se Raiola e il classe ’99 chiederanno la cessione per intraprendere una nuova avventura e compiere un ulteriore step per quanto riguarda la carriera del nazionale orange. Di certo non mancano gli estimatori per de Ligt, ad iniziare dal Barcellona che lo aveva inseguito già prima dello sbarco sotto la Mole. ‘Diario Sport’ in Spagna parla di una possibile offerta da 50 milioni di euro dei blaugrana che avrebbero mosso i primi passi con Raiola per sondare il terreno sul difensore. De Ligt rappresenta un obiettivo prioritario per il Barça, anche se l’oneroso ingaggio dell’olandese (guadagna 12 milioni di euro a Torino) rappresenta per il momento un problema per le finanze di Laporta.

Occhio quindi anche alla corte della Premier League per de Ligt: Manchester United e Chelsea sarebbero pronte a muoversi concretamente per il giocatore la prossima estate, con i ‘Blues’ che rischiano di perdere Rudiger. A queste si aggiungerebbe pure l’ex Fabio Paratici, adesso nuovo capo dell’area tecnica del Tottenham. Antonio Conte vuole costruire una squadra in grado di lottare per la vittoria in Premier e avrebbe inserito nella lista degli acquisti anche il forte difensore della Juve. Senza dimenticare che gli ‘Spurs’ guardano con attenzione anche a Kulusevski e McKennie in casa bianconera. Potrebbe prospettarsi un futuro a Londra così per l’olandese, con il Tottenham che farebbe sul serio per strapparlo alla ‘Vecchia Signora’. I prossimi mesi saranno fondamentali per il futuro di de Ligt: senza quarto posto, sarebbe complicato per la Juventus blindare alla Continassa l’ex Ajax.