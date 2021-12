Calciomercato Juventus, sorpresa di Natale: cessione immediata

La Juventus si prepara a salutare definitivamente un altro giocatore: l’accordo sembra praticamente cosa fatta

La Juventus a gennaio potrebbe sicuramente fare qualche operazione di calciomercato. La questione, però, dovrà riguardare anche e soprattutto le cessioni, unica via per fare spazio a dei nuovi innesti. Allegri ne ha bisogno, anche se i bianconeri non si lasceranno andare a grandi sforzi.

Le risorse economiche sono limitate, i ‘pesi’ in rosa sono parecchi. A centrocampo in primis, dove i vari Rabiot, Arthur e Ramsey sono senza dubbio in cima alla lista dei papabili partenti insieme pure a McKennie. Praticamente tutto il reparto ad eccezione di Locatelli, nuovo arrivato e comunque già integrato alla grande. Ma l’ex Sassuolo non è un regista puro, lo sa Allegri che gradirebbe un giocatore in grado di coniugare insieme geometrie e muscoli. Cherubini dovrà dare un occhio principalmente agli ingaggi, con la situazione Dybala sempre in ballo. L’argentino chiede tanto, l’accordo per il rinnovo era praticamente fatto ma ancora manca la firma.

Juventus, Douglas Costa saluta di nuovo: c’è l’Atletico Mineiro

Sulla carta non manca niente, la Joya ha ammesso che la Juventus adesso ha altre priorità, anche se tra pochi giorni sarà libero di firmare con chiunque. In ogni caso sarà un’operazione importante a livello finanziario per i bianconeri, che sono pronti a salutare definitivamente una delle ‘ex’ stelle. Parliamo di Douglas Costa, che in questi mesi ha giocato con il Gremio in Brasile dopo il ritorno al Bayern Monaco, ma ancora di proprietà della Juve fino al 2022. L’esterno era tornato in patria in prestito, ma ora è pronto a cambiare nuovamente squadra. Il giocatore classe ’90 sarà un nuovo giocatore dell’Atletico Mineiro.

Come riporta su Twitter ‘Emerson Junior’, giornalista e opinionista di ‘TV Ponta Verde’ e ‘Radio Correio’, oltre a Guilherme Arana, sarà proprio Douglas Costa il grande rinforzo del Mineiro, una delle società più gloriose del Brasile fresco campione del Brasileirao dopo 50 anni anche grazie a Hulk e Diego Costa. Si era parlato con insistenza anche di un’offerta del Leeds di Marcelo Bielsa, ma le indiscrezioni sono state bollate come ‘false’ dal momento che non sono arrivate proposte.