Calciomercato Juventus, asta per Chiesa | Prezzo già fissato

Non solo gli esuberi al centro del calciomercato Juventus, che potrebbe essere fortemente condizionato dalle offerte per Federico Chiesa

C’è un tema caldo in casa Juventus, anche più di quanto il club bianconero non voglia far apparire verso l’esterno. Riguarda Federico Chiesa, il suo contratto in scadenza a giugno 2022 ma con obbligo di riscatto praticamente scontato e un utilizzo un po’ a singhiozzo, per le scelte di Massimiliano Allegri e per qualche guaio fisico, ultimo quello del 27 novembre allo Stadium contro l’Atalanta.

C’è tanto movimento attorno all’ex attaccante della Fiorentina che per la Juventus ha una quotazione ovviamente top, da 70-80 milioni. Il futuro deve essere ancora scritto, non è chiaro se alla fine le parti si siederanno per scrivere una seconda era del rapporto (che preveda anche un ingaggio top per il giocatore) o se la decisione sarà quella di separarsi. E’ chiaro, invece, che un giocatore come Chiesa deve avere un mercato di riferimento di primissima fascia. Ecco perché sono state fatte ipotesi in Premier (con il Chelsea in testa e un derby aperto a Manchester tra City e United) e in Spagna, sponda Atletico Madrid. Ma parliamo di una situazione in continuo divenire e, visto il tipo di obiettivo in ballo, la previsione di una possibile asta non è assolutamente aleatoria, anzi.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Icardi, la Juventus e l’offerta che (per ora) non c’è

Calciomercato Juventus, per Chiesa c’è aria di asta

A questo proposito suonano in sintonia con questo scenario le parole di Karl Heinz Rummenigge, ceo del Bayern Monaco dal 2002 al 2020, che un paio di giorni fa proprio a proposito di Federico Chiesa ha detto: “Posso confermare che si tratta di un grande giocatore. Ha sempre dimostrato le sue grandi doti: con la maglia dell’Italia, con la Fiorentina e con la Juventus. E’ un calciatore da Bayern Monaco”.

Parole che se due anni fa avrebbero suonato come qualcosa di molto simile ad una notizia di mercato, oggi sono comunque un indizio da non trascurare, perché arriva da un campione che il mondo bavarese lo conosce molto bene e lo orienta anche con un’opinione. Scenario dunque aperto e composito, e finale tutto da scrivere, in un senso o nell’altro.

Calciomercato Juventus, Allegri-Chiesa: 2022 decisivo

All’interno di questo quadro, i più maliziosi mettono anche le parole di Massimiliano Allegri, che fotografando la situazione infortunati sceglie una frase un po’ sibillina su Chiesa, per dire come sia quasi pronto al rientro, da verificare solo dopo la sosta. “Federico sta già scrivendo la letterina a Babbo Natale”. Battutina in stile Max. Già, ma su quella letterina cosa avrà scritto Chiesa? Fammi restare o fammi andar via?