Con la pausa per le festività natalizie, si accendono le voci di calciomercato. Una di queste, che torna a cadenza regolare, riguarda Icardi e la Juventus

Mauro Icardi e la Juventus è da diverse sessioni di mercato che si rincorrono. Almeno ascoltando le indiscrezioni che circolano. E l’ormai imminente calciomercato di gennaio non fa eccezione, vista anche la situazione che vive l’attacco bianconero.

In diciannove partite disputate in Serie A, la squadra di Massimiliano Allegri ha realizzato ventisette gol, peggior attacco delle prime nove nell’attuale classifica, tre in meno dell’Empoli di Aurelio Andreazzoli, per intenderci. I due bomber dei bianconeri sono capitan Paulo Dybala, attualmente fermo ai box per infortunio, e Alvaro Morata con cinque reti, mentre Moise Kean ne ha realizzati tre. Un totale di tredici, con Juan Cuadrado, utilizzato spesso da difensore esterno destro, che è il secondo miglior attaccante con quattro gol. Con l’addio di Cristiano Ronaldo, passato in estate al Manchester United, si è aperta una falla dal punto di vista realizzativo che non è stata tappata in nessun modo.

Calciomercato Juventus, l’offerta per Icardi non c’è ancora

E sono tanti i nomi che vengono accostati alla Juventus in vista del mercato di gennaio: in primis si è parlato di Anthony Martial, in uscita dal Manchester United e finito anche nel mirino del Siviglia di Monchi. È tornato di moda anche il nome di Gianluca Scamacca, vicinissimo a vestire il bianconero proprio un anno fa, ma ora attaccante titolare del Sassuolo di Alessio Dionisi. In questo scenario, si innestano le indiscrezioni che riguardano Mauro Icardi. In questa prima parte di stagione, l’ex capitano dell’Inter ha avuto diversi problemi, anche personali, e ha giocato davvero poco al Paris Saint-Germain, chiuso dal tridente delle meraviglie Messi–Neymar–Mbappe.

Venti le presenze fin qui accumulate da Icardi, ma meno di mille i minuti giocati effettivamente. Nonostante questo, è riuscito a realizzare quattro gol, tutti in Ligue 1 (l’ultimo ieri al novantesimo contro il Lorient per il definitivo 1-1), segno che il fiuto non l’ha perso. Il 28enne di Rosario è legato al Psg da un contratto valido fino al 2024 da circa 12 milioni di euro a stagione, bonus compresi, al quale non intende rinunciare, come già raccontato dalla nostra redazione. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non esiste, almeno per il momento, nessuna offerta da parte della Juventus al club parigino, che potrebbe anche prendere in considerazione l’idea di far partire il proprio giocatore in prestito con diritto di riscatto.

I dirigenti della società presieduta da Andrea Agnelli continuano a monitorare la situazione, ma gli ultimi contatti risalgono a diverso tempo fa e non ci stati aggiornamenti di rilievo negli ultimi mesi. Dunque, Icardi–Juventus è da tenere sempre in considerazione, ma la situazione attuale è quella che vi abbiamo appena descritto: vedremo se cambierà qualcosa nelle prossime settimane.