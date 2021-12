Contatti con Inter e Juventus | Insigne fa tremare il Napoli

Lorenzo Insigne fa tremare il Napoli in vista delle prossime sessioni di calciomercato, contatti con Inter e Juventus tra le altre

Lorenzo Insigne spaventa il Napoli. La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2022 è ancora in una fase di stallo e il talento di Frattamaggiore continua a guardarsi intorno. Dall’estero è già pervenuta un’offerta allettante economicamente, ma anche in Serie A non mancano le pretendenti. Con le quali il suo agente è già entrato in contatto.

Per Insigne, dalla MLS, si è fatto avanti il Toronto. Attraverso un intermediario italiano, il club canadese ha fatto pervenire un’offerta molto chiara: 20 milioni di dollari lordi a stagione, cioè circa 11 milioni di euro netti all’anno per i prossimi 3 anni. Una cifra esosa che ovviamente non potrà essere pareggiata da De Laurentiis, che pensa invece di offrirgli circa 4 milioni di euro netti a stagione per fargli chiudere la carriera in azzurro.

Calciomercato Napoli, contatti di Insigne con Inter, Milan, Juventus e Lazio

Il capitano, come ha già anticipato Calciomercato.it, ha già avuto contatti con squadre di Serie A. Così, conferma stamane il ‘Corriere dello Sport’, si sono verificati in particolare alcuni scambi di informazioni con Inter, Milan, Juventus e Lazio.

Si tratta di molteplici chiacchiere ma, ad oggi, dal forte interesse non si è passati ad atti più concreti. Tuttavia, l’accostamento del Campione d’Europa ai club rivali impensierisce comunque tifoseria e dirigenza.