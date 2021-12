Pronta una mega offerta da 20 milioni netti a stagione per Insigne a Toronto: ADL prova il rilancio con un dialogo diretto

Si moltiplicano le voci sul futuro di Lorenzo Insigne, anche a seguito della nuova intervista rilasciata dal suo procuratore, Vincenzo Pisacane. Una trattativa, quella per il rinnovo di contratto con il Napoli che si manifesta come sempre più complicata: con degli scenari appresi in esclusiva da Calciomercato.it.

Partiamo dall’offerta che arriva dalla MLS, da Toronto. Il club canadese, anche attraverso un intermediario italiano, ha fatto pervenire ad Insigne ed al suo procuratore un’offerta molto chiara: 20 milioni di dollari lordi a stagione, qualcosa come circa 11 milioni di euro netti all’anno per i prossimi 3 anni. Una cifra altissima, che ovviamente non potrà esser pareggiata da nessun altra offerta né del Napoli né di altri club europei che pure sono interessati.

Al momento, non si registrano altre offerte ufficiali: né di squadre italiane né di società inglesi. Tante chiacchiere, questo sì: ma, dal forte interesse non si è passati, per ora, ad atti più concreti.

Calciomercato, le mosse del Napoli per evitare l’addio di Insigne

Il Napoli, in questo momento, non è fermo come potrebbe apparire. Anzi. Aurelio De Laurentiis sta contattando, a più riprese, Lorenzo Insigne. Sta cercando un link diretto per convincerlo a restare nella sua città, proseguire nel percorso di capitano del Napoli.

Ovviamente, ADL non può avvicinarsi neppure a lambire le cifre proposte da Toronto. Ed è questo il motivo per il quale potrebbe, invece, approdare ad un’offerta di 4 milioni netti a stagione per concludere la carriera in azzurro.

Ci sarà, nel mentre, la mediazione condotta dall’attento Pisacane. Poi, toccherà ad Insigne fare la scelta di vita: continuare nel grande calcio con la maglia del Napoli oppure assecondare le ricche sirene che arrivano da oltre oceano ed entrare in un universo, finora, ignoto.