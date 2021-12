Florian Neuhaus è uno dei migliori talenti del calcio tedesco. Il ventiquattrenne è legato al Borussia M’Gladbach da un contratto in scadenza a giugno 2024

Ambitissimo nello scorso mercato estivo, lo ha inseguito a lungo soprattutto il Bayern Monaco frenato poi dalle alte richieste del Borussia M’Gladbach, Florian Neuhaus sta vivendo una stagione al di sotto delle aspettative a causa soprattutto dello scarso feeling con Adi Hutter, allenatore austriaco approdato a luglio sulla panchina della squadra del Basso Reno.

Il classe ’94, un centrocampista moderno con tecnica raffinata e buona capacità in fase di interdizione, ha di fatto perso il posto da titolare come testimoniano gli appena 817 minuti disputati dall’inizio della stagione ad oggi. E la squadra non ne sta traendo certo dei benefici, visto che in Bundesliga è quattordicesima con 19 punti, due soli in più dalla zona playout e tre da quella retrocessione.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Neuhaus ha capito che sarà difficile ritrovare un ruolo da protagonista al Borussia e, di conseguenza, ha deciso di fare le valigie. Possibilmente già a gennaio. Per lui si è mosso con decisione il Napoli, che con l’agenzia del ragazzo vanta eccellenti rapporti, vedi anche il forte interesse per il difensore Uduokhai con l’incontro di qualche settimana fa nella Capitale tra gli agenti e il capo scout azzurro De Micheli. In quel vertice l’argomento di discussione è stato però proprio il centrale tedesco di origini nigeriane.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Calciomercato, tutti pazzi per Omeragic. L’agente: “Le italiane interessate”

Calciomercato Napoli, ‘occasione’ Neuhaus: sul tedesco gli occhi anche del Milan

Nove presenze con la maglia della Germania, Neuhaus piace anche al Milan seppur in ottica estate. Il Napoli, considerato che è un profilo che stuzzica molto De Laurentiis (evidentemente gliene hanno parlato bene) potrebbe invece farci un pensierino già nella finestra invernale qualora ci fosse qualche uscita, del resto il 24enne bavarese rappresenta una grande occasione di mercato: il Borussia, per intenderci, può lasciarlo partire in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 15 milioni di euro. Mesi fa ne chiedeva una quarantina, se non proprio il prezzo della clausola risolutiva fissato a 45 milioni.