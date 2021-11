CM.IT | Calciomercato Napoli, incontro nella Capitale per Uduokhai

Le ultime di Calciomercato.it sul Napoli, intenzionato a prendere un difensore nella prossima sessione di gennaio. Nel mirino c’è anche Uduokhai

Le informazioni raccolte da Calciomercato.it confermano il forte interesse del Napoli per Felix Uduokhai, centrale tedesco di origini nigeriane già nei radar di Roma e Atalanta.

Il club di Aurelio De Laurentiis si sta già muovendo in maniera concreta già per gennaio, quando Spalletti non potrà contare su Koulibaly impegnato in Coppa d’Africa. Inoltre potrebbe andar via Kostas Manolas, sempre nel mirino dell’Olympiakos.

Calciomercato Napoli, Uduokhai nel mirino: summit con l’entourage

Secondo quanto raccolto, per Uduokhai c’è stato un incontro ieri a Roma tra il capo scout azzurro Maurizio De Micheli e l’entourage del 24enne in forza all’Augsburg, servito per sondare il terreno e conoscere i dettagli dell’eventuale operazione. Un’operazione tutta da imbastire e non priva di ostacoli. Uno di questi è senz’altro il prezzo, 15-16 milioni di euro. Le parti potrebbero rivedersi presto, sempre nella Capitale. Al Napoli è stato accostato anche il coetaneo nonché connazionale Florian Neuhaus, in passato nei radar delle altre big italiane e rappresentato dagli stessi agenti di Uduokhai, tuttavia non ci risulta che nel summit si sia parlato pure del centrocampista del Borussia M’Gladbach.