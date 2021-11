Bruno Giordano ricorda Diego Maradona a un anno dalla sua morte in occasione delle celebrazioni a Napoli

Diego Maradona non era solo un campione e un fuoriclasse in campo, ma anche e soprattutto una persona buona, come riconosciuto universamente da tutti quelli che lo hanno conosciuto.

E oggi, a un anno dalla sua morte, in tanti lo hanno ricordato per le sue gesta fuori dal campo e per le qualità umane. A Napoli si sono mobilitati in tantissimi tra tifosi, anche dall’Argentina, appassionati, amici, parenti e ovviamente ex compagni che hanno raccontato in maniera emozionata il loro ricordo di Maradona.

‼️🗣️ VIDEO https://t.co/VdiktdtZ9x | Bruno Giordano ricorda #Maradona: "Persona straordinaria, generosa… Non si poteva non volergli bene. Ogni giorno è una fitta al cuore" 📽️ @CiroTroise pic.twitter.com/U7rgDG4NCm — calciomercato.it (@calciomercatoit) November 25, 2021

Maradona, Giordano: “Diego persona straordinaria, ogni giorno è una fitta al cuore”

Come Bruno Giordano, che con Diego ha giocato ed era molto amico con lui. “Io ho avuto la fortuna di conoscerlo nella maniera più vera, nel modo giusto. Una persona straordinaria, generosa, non si poteva non volergli bene – racconta Giordano ai cronisti, tra cui quello di Calciomercato.it -. Siamo qui a un anno di distanza, ogni giorno è una fitta al cuore, ogni volta che ci alziamo e pensiamo a lui, perché è sempre nei nostri cuori. Poi basta leggere un giornale o accendere la televisione, si vede la sua bellezza in tutto, sia in campo che soprattutto fuori”.