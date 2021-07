Felix Uduokhai è in forza all’Augsburg con la quale è legato fino a giugno 2024. Attualmente il centrale tedesco è impegnato alle Olimpiadi

Possibile futuro in Serie A per Felix Uduokhai. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, al polivalente difensore dell’Augsburg sono molto interessati due grandi club italiani, vale a dire Roma e Atalanta. Entrambe potrebbero presentare a breve un’offerta per il 23enne tedesco di origini nigeriane, pilastro dell’Under 23 teutonica ora impegnata alle Olimpiadi. Due giorni ha siglato il gol vittoria contro l’Arabia Saudita.

Il cartellino di Uduokhai viene valutato 15 milioni di euro, in pratica poco più del doppio di quanto è costato un anno fa, con la società bavarese che al momento non accetta formule diverse da quella a titolo definitivo.

Sia Roma che Atalanta hanno bisogno di rinforzare la zona centrale della difesa, ecco spiegato l’interesse – che, ribadiamo, è molto forte – per il classe ’97 alto un metro e novantadue e che vanta ben 85 presenze in Bundesliga, di cui 29 nella passata stagione.