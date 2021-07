Movimento forse decisivo per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus: l’agente, Jorge Antun, è arrivato a Torino

Si scalda il futuro di Paulo Dybala. Il suo agente Jorge Antun, come anticipato dalla nostra redazione, è arrivato puntualmente in Italia stanotte, come raccolto da Calciomercato.it. L’argentino ora dovrà rispettare 10 giorni di quarantena, dopo i quali partiranno gli incontri con la Juventus per riaprire la trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno del 2022, ormai ferma da mesi. La volontà di tutte le parti in causa è chiara: continuare insieme. I dubbi di un anno fa sono ormai un ricordo, il club vuole puntare forte sull’argentino e il calciatore, da parte sua, non ha mai nascosto la volontà di legarsi alla ‘Vecchia Signora’ a lungo termine. Prematuro parlare di cifre, visto che la negoziazione, di fatto, non c’è ancora, ma l’intenzione di mettersi d’accordo quanto prima lascia ben sperare. Tra una decina di giorni, dunque, la questione Joya entrerà nel vivo.