Calciomercato Juventus, cala il gelo su Dybala: il motivo è chiaro

La Juventus è da tempo al lavoro per la permanenza di Paulo Dybala. Il rinnovo dell’argentino presenta però intoppi e colpi di scena

Il 2021 della Juventus si è chiuso in crescendo, almeno dal punto di vista della classifica e dei risultati, con i bianconeri capaci di accorciare il gap sia con l’Atalanta che col Napoli, provando a rientrare nella lotta Champions. Il tutto Allegri lo ha fatto senza Paulo Dybala proprio nelle battute conclusive dell’anno, a causa di alcuni problemi fisici. Intanto l’argentino torna sotto i riflettori al di fuori del terreno di gioco a causa della vicenda legata al rinnovo.

La società di Agnelli vorrebbe chiudere quanto prima la questione, ma come anticipato anche da Calciomercato.it, c’era stato un avvicinamento quasi totale tra la Juventus e Dybala, ma con una firma che sarebbe probabilmente slittata ancora. I dubbi infatti crescono e la questione si infittisce.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dybala slitta: la situazione

In merito alla questione Dybala fa il punto della situazione l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, che nel titolo parla di ‘gelo‘ evidenziando come non solo la firma del rinnovo non sia ancora arrivata, ma sottolineando anche come Jorge Antùn, che cura gli interessi dell’attaccante, sia tornato in Argentina dopo aver trascorso alcuni giorni a Torino e aver svolto un incontro con la società. Si slitterà infatti al 2022 ma solo se tutto andrà per il meglio, in quanto i rapporti tra le parti non sarebbero più così idilliaci.

Proprio così si andrebbero a spiegare le recenti dichiarazioni di Arrivabene sull’argentino. Sarebbe comunque strano in quanto si era ormai parlato di una possibile intesa economica trovata che porterebbe in totale tra parte fissa e bonus fino al 2026, Dybala a percepire anche una decina di milioni di euro. L’ultimo nodo rimasto da risolvere è quello riguardante Antun, che deve ottenere lo status di agente completando l’iter. Per questa ragione si arriverà al 2022, tanto che a gennaio lo stesso rappresentante sarebbe atteso per la firma.