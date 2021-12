Le ultime sul rinnovo di Paulo Dybala: l’attaccante argentino e la Juventus sono sempre più vicine. Ecco quando può arrivare la firma

La Juventus vuole chiudere quanto prima la questione Paulo Dybala. L’argentino, che dopo l’affaticamento muscolare di Venezia potrebbe rientrare tra i convocati per il match col Bologna in programma sabato (domani ci saranno novità in merito), attende la fumata bianca che chiuderà la lunga trattativa per il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno.

L’ex Palermo guadagnerà col nuovo accordo circa 9 milioni netti a stagione più altri 3-4 in bonus di cui si discuterà proprio in questi giorni. Il suo agente Jorge Antun è arrivato in Italia ieri e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, si incontrerà con la dirigenza della Vecchia Signora entro il weekend: le parti sono ormai vicinissime, ma la firma potrebbe slittare di qualche giorno per ragioni burocratiche.

Gli avvocati sono al lavoro per definire la questione entro Natale, una priorità anche per il club visto che tra un paio di settimane la Joya sarebbe libera di firmare con qualsiasi altro sodalizio. La sua intenzione, però, è sempre stata chiara: restare alla Juventus ancora a lungo. Presto il suo desiderio sarà messo nero su bianco.