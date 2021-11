Dybala è tornato ai suoi livelli e presto firmerà fino al 2026 con la Juventus. I dettagli del nuovo contratto dell’argentino

Paulo Dybala è tornato. Lo testimoniano non solo i sei gol e quattro assist in appena 743 minuti disputati quest’anno, ma anche le sue prestazioni, al di là dei numeri. 7

Contro lo Zenit è stato determinante, ma già nelle sfide a Sassuolo e Verona, nonostante i risultati disastrosi, l’argentino è stato l’unica nota lieta. Sta fisicamente benissimo ed è mentalmente libero, rischiando la giocata come nelle sue annate migliori. Le sfortune del 20/21 sono ormai dimenticate.

Calciomercato Juventus, Dybala verso il rinnovo: i dettagli

Per la Juventus blindare l’argentino è una priorità assoluta e, come anticipato da Calciomercato.it, l’idea era chiudere l’operazione entro fine ottobre. La fumata bianca, invece, è stata posticipata di qualche settimana per ragioni burocratiche, ma non ci saranno ulteriori sorprese nel cammino verso l’ok definitivo, che dovrebbe giungere proprio a novembre.

L’ex Palermo firmerà fino al 2026 guadagnando 9.5 milioni di euro netti più 3/4 di bonus, che possono rientrare nel fisso col passare degli anni. In questi giorni si sta discutendo proprio di questo dettaglio, ma gli ostacoli sono stati tutti superati. Presto, la scadenza 2022 sarà un ricordo: la Joya è pronta a firmare il contratto che lo legherà alla Vecchia Signora ancora a lungo.