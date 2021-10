CM.IT | Dybala, passi avanti ma la firma non c’è ancora: ecco cosa manca

Paulo Dybala e la Juventus sempre più vicini al rinnovo, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. Tutti i dettagli

Il rinnovo di Paulo Dybala è più vicino che mai, ma non è ancora chiuso. Nelle scorse ore, l’agente dell’attaccante bianconero ha lasciato l’Italia e servirà ancora tempo per la definitiva fumata bianca, che però non sembra più in discussione.

Il passo avanti che attendeva la Joya c’è stato: l’offerta della Juventus è salita a 9 milioni di euro netti e gli avvocati stanno valutando tutti gli adempimenti legali del caso. La partita, ora, si gioca sui bonus: Dybala vuole che con i premi sul rendimento si giunga a uno stipendio totale da 12/13 milioni, e che questa cifra poi diventi parte fissa nel corso del suo nuovo e lungo contratto.

Calciomercato Juventus, i dettagli sul rinnovo di Dybala

L’ex Palermo si sente il leader della Vecchia Signora e chiede che questo suo status si rifletta anche sulla busta paga, raggiungendo le cifre di De Ligt, attualmente il più pagato della squadra.

Un dettaglio importante, che impone qualche altra settimana d’attesa prima di poter definire chiusa la questione. La volontà di tutte le parti in causa resta chiara, ma la firma non c’è ancora. Arriverà col ritorno di Antun in Italia, molto probabilmente entro fine mese.