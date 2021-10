Calciomercato Juventus, intreccio Dybala-Insigne | Svolta a sorpresa

Intreccio di calciomercato tra Juventus e Napoli. Protagonisti gli attaccanti Dybala e Insigne, entrambi in scadenza di contratto

Tomas Tuchel e Roman Abramovich non vogliono fermarsi nella campagna acquisti e pretendono di continuare a costruire il miglior Chelsea possibile. Campione in carica della Champions League, la squadra di Londra ha subito una battuta d’arresto con la sconfitta contro la Juventus, ma in Premier League continua a essere prima. Nonostante la sconfitta con il Manchester City di Guardiola. Ora l’intenzione è quella di puntare forte sul calciomercato degli svincolati, anche per rientrare dalla spesa compiuta per Lukaku.

Chelsea, occhi su Insigne dopo Dybala

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’ il primo nome sulla lista dei Blues è quello di Lorenzo Insigne: con un contratto in scadenza a giugno 2022, al termine di questa stagione, già da gennaio l’attaccante, campione d’Europa con l’Italia, potrebbe accordarsi a parametro zero con un’altra società. Il suo entourage non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con il Napoli e Abramovich sarebbe disposto a prenderlo già in inverno pagando circa 25 milioni di euro.

Nelle ultime settimane, però, si è fatto spesso anche il nome di Paulo Dybala. L’attaccante vive una situazione analoga in casa Juventus, con le sirene di Stamford Bridge che stanno suonando anche per l’argentino. Agnelli ha confermato di essere nel pieno della trattativa per conquistarsi la permanenza del giocatore in bianconero, il che ha rallentato la pressione su Dybala. L’attenzione si volge così su Insigne, così da poter sostituire anche Timo Werner, sempre più sulla lista dei partenti.