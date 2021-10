Insigne non gradisce la sostituzione: la frase rivolta a Spalletti

Lorenzo Insigne non gradisce la sostituzione durante Fiorentina-Napoli: niente cinque a Spalletti e scambio di battute

Non è uscito certo con il sorriso Lorenzo Insigne nel corso di Fiorentina-Napoli. Il capitano azzurro è stato sostituito da Spalletti a metà del secondo tempo con i partenopei avanti 2-1: il tecnico ha deciso di mandare in campo Demme e di coprire un po’ di tempo la squadra in vista del forcing conclusivo della Viola. Una scelta che Insigne non ha particolarmente gradito. Il 24 azzurro ha lasciato il campo – come riferisce ‘DAZN’ – senza dare il cinque al proprio allenatore e si è rivolto a Spalletti dicendo: “Ne avevo ancora”. L’attaccante si è poi accomodato in panchina continuando a borbottare mentre il tecnico ha provato a spiegargli il motivo della sostituzione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina-Napoli, Giuntoli parla del rinnovo di Insigne: “Stiamo parlando”

Un’arrabbiatura però che è sfumata in pochi minuti visto che nel finale di gara Insigne era insieme agli altri compagni a bordo campo ad incitare e dare consigli ai calciatori presenti sul terreno di gioco.