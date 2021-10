Fiorentina-Napoli, Giuntoli parla del rinnovo di Insigne: “Stiamo parlando”

Prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Napoli ha parlato il direttore sportivo dei partenopei: novità sul rinnovo di Insigne da Giuntoli

Gli azzurri si presentano a punteggio pieno all’Artemio Franchi, per quella che si presenta come una delle sfide più avvincenti del weekend di Serie A. Prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Napoli, Cristiano Giuntoli ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’. Il direttore sportivo dei partenopei ha parlato del momento dei viola e della sfida tra Vlahovic e Osimhen: “È sempre bello vedere due grandi giocatori, ma sarà bello vedere lo scontro fra due squadre che vivono un bel momento. Sarà un test importante, la Fiorentina è un ostacolo importante”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>ESCLUSIVO | De Laurentiis e Pisacane a pranzo: incontro per il rinnovo di Insigne

Infine, Giuntoli ha risposto anche riguardo al rinnovo di Lorenzo Insigne: “In questo momento pensiamo al campo, sia Lorenzo che la proprietà. Stiamo parlando col ragazzo e il suo agente, siamo sereni e fiduciosi sul futuro”.