Argentina, le convocazioni di Scaloni: la decisione ufficiale su Dybala

È arrivata la decisione ufficiale dell’Argentina su Paulo Dybala: il numero ’10’ della Juventus non riesce a recuperare per l’albiceleste

Era tutto apparecchiato per un grande inizio di stagione di Paulo Dybala, che ha potuto fare la preparazione nel migliore dei modi e che si è riconquistato la centralità nella Juventus con il ritorno di Allegri e l’addio di Cristiano Ronaldo. E, invece, contro la Sampdoria è arrivato un infortunio muscolare: le lacrime della ‘Joya’ sono un segnale inequivocabile della sua delusione. Oggi, poi, è arrivata la decisione del CT Scaloni sul numero ’10’ bianconero. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

#SelecciónMayor Tras la evaluación de sus estudios médicos se decidió que el futbolista @PauDybala_JR quede desafectado de la convocatoria para la triple fecha de octubre. pic.twitter.com/7qVEUYf1Lo — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 1, 2021



Niente Argentina per Dybala. La ‘Joya’ non è stato considerato in condizioni di prendere parte ai prossimi impegni dell’Albiceleste e rimarrà a Torino per recuperare al meglio dall’infortunio.