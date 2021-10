Il Barcellona pensa all’esonero di Koeman e ha già avviato i contatti con Andrea Pirlo, che figura tra i profili più graditi dal presidente Laporta

Altalenante in Liga, disastroso in Champions League. Si può riassumere così l’inizio di stagione del primo Barcellona post Messi. Se in campionato i catalani sono sesti con una gara in meno, nel torneo europeo hanno rimediato due sconfitte per 3 a 0 contro Bayern Monaco e Benfica. Se al club non costasse circa 12 milioni di euro, l’esonero di Koeman sarebbe già arrivato da tempo. Intanto, però, il presidente Laporta sta comunque vagliando molteplici nomi per la panchina blaugrana. Come anticipato da Calciomercato.it, anche Pirlo è in cima alle preferenze del Barcellona. La notizia ha trovato conferme stamane sui quotidiani.

L’ex allenatore della Juventus, conferma ‘La Gazzetta dello Sport’, piace molto a Laporta, che lo ha fatto chiamare in attesa di un colloquio personale. Gli altri profili vagliati dal Barça sono Xavi, Robert Martinez, Oscar Garcia, Marcelo Gallardo e Antonio Conte.